كشف رئيس لجنة الأخوة السورية الأردنية في مجلس الشعب نايف الحريري أن وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ سيشارك في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي المقرر عقده في الثالث والرابع من آذار المقبل في العاصمة الأردنية عمان.
وأوضح الحريري في تصريح لـ"الوطن" السورية، أن الوفد السوري سيتكون من أكثر 12 عضواً من المجلس، لافتاً إلى أن وفداً مكوناً من ثلاثة نواب ومدير العلاقات العامة في المجلس أيضاً يشارك اليوم باجتماع للجنة التنفيذية الذي يمهد للمؤتمر.
وذكر الحريري أنه سيتم في اجتماع اليوم في عمان دراسة العديد من المقترحات والتوصيات المتعلقة بآلية العمل في الاتحاد وأن سورية ستشارك في هذه المقترحات والتوصيات من دون أن يذكر مضمونها.
على خط مواز، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن أيمن علوش أن سوريا هي الدولة العربية الأولى التي تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر البرلماني، وهي رسالة سياسية تقدرها دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الشعب السوري يرأس وفد بلاده في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي بالاردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.