رئيس مجلس الشعب السوري يرأس وفد بلاده في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي بالاردن

كشف رئيس لجنة الأخوة السورية الأردنية في مجلس الشعب نايف الحريري أن وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ سيشارك في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي المقرر عقده في الثالث والرابع من آذار المقبل في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح الحريري في تصريح لـ"الوطن" السورية، أن الوفد السوري سيتكون من أكثر 12 عضواً من المجلس، لافتاً إلى أن وفداً مكوناً من ثلاثة نواب ومدير العلاقات العامة في المجلس أيضاً يشارك اليوم باجتماع للجنة التنفيذية الذي يمهد للمؤتمر.

وذكر الحريري أنه سيتم في اجتماع اليوم في عمان دراسة العديد من المقترحات والتوصيات المتعلقة بآلية العمل في الاتحاد وأن سورية ستشارك في هذه المقترحات والتوصيات من دون أن يذكر مضمونها.

على خط مواز، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن أيمن علوش أن سوريا هي الدولة العربية الأولى التي تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر البرلماني، وهي رسالة سياسية تقدرها دمشق.