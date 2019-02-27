محكمة أسترالية تأمر باعتقال الكاردينال بيل بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على طفلين

أمرت محكمة في ملبورن باعتقال الكاردينال الأسترالي جورج بيل بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على طفلين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وكان من المفترض أن يطلب وكلاء الدفاع عن الكاردينال بيل، الذي كان يشغل ثالث أرفع منصب في الفاتيكان، إبقاء موكلهم طليقاً بانتظار محاكمته في الاستئناف، لكنّهم عدلوا عن مطلبهم هذا.

وستعلن المحكمة العقوبة التي ستصدرها بحقّ وزير الاقتصاد السابق في الفاتيكان في 13 آذار المقبل.