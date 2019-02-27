الأسمر: هناك اتجاه لتحميل الطبقة العاملة وزر الوضع الاقتصادي الأليم

أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث إذاعي أن "الاصلاح بدأ بالبحث عن الموظفين المتعاقدين في الادارة وهذا الامر جيد ولكننا نرى انه يجري تحميل الطبقة العاملة وزر الوضع الاقتصادي الاليم".
واشار إلى انه "كي لا نلجأ إلى الشار، نتأمل من اصالاحات "سيدر" التي من المفترض ان تنتج شركات كبيرة، أن يكون لليد العاملة اللبنانية حصة كبيرة فيها".
من جهة أخرى، لفت إلى ان "الاجتماعات التي عقدت مع وزير الاتصالات محمد شقير أثمرت ان لا أحد سيقترب من المياومين في أوجيرو لأن هؤلاء لديهم واقع اقتصادي".
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