كلمة "شكري" أمام مجلس حقوق الإنسان وقمة ترامب وكيم.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى قضايا الشأن المحلي.

فقد سلطت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) الضوء على كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري، إلى جانب الاهتمام بتأكيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب.

كما اهتمت الصحف المصرية بالقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج - أون والتي من المقرر أن تجمعهما اليوم في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على كلمة مصر التي ألقاها سامح شكري وزير الخارجية أمام الدورة 40 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

ونقلت الصحيفة عن الوزير شكري تأكيده أن البعض حاد عن الهدف الأساسي من إنشاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسعي لتحويله لساحة لتصفية الحسابات السياسية وتبادل الاتهامات والتنميط السلمي للثقافات المغايرة ومحاولة فرض رؤى ومفاهيم خلافية.

وأوضح شكري أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، وهو يتعرض الآن لهجمة شرسة في الوقت الراهن جراء انتشار خطر الإرهاب البغيض في أرجاء العالم تحت ستار الأديان.

وأشار إلى أن عالمَ اليوم يواجه تحديات مُتشابكة تستدعي تكاتف الجهود لمجابهتها، مثل تنامي القوى الشعبوية واليمين المتطرف في العديد من الدول المتقدمة والتي تنذر بعواقب وخيمة وتهدد الإنجازات التي حققتها الحركة الحقوقية العالمية على مدار السنوات الماضية، متابعا "ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من حالات انهيار للدولة الوطنية مع صعود لبعض الكيانات السرطانية من الجماعات المُسلحة والإرهابية تحت شعارات خادعة، يدفعنا لنقف طويلاً بالتدقيق والتحليل لما أسفرت عنه تلك الحالات من تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار الدوليين، ويتعين علينا جميعاً العمل معا للخروج من تلك الحلقة المفرغة بالتصدي للإرهاب وداعميه ومموليه، بالتوازي مع تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ونشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر.

أما صحيفة (الأهرام) فقد أبرزت تأكيد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكداً أن عظمة وإرادة المقاتل المصري لا تعرف المستحيل، وأن القوات المسلحة والشرطة يخوضان أنبل معارك الشرف والفداء دفاعاً عن مصر وشعبها العظيم.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه مع عدد من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من رجال الجيش الثاني الميداني، حيث شدد على أن القوات المسلحة مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب تزامناً مع المساهمة في خطط التنمية الشاملة للدولة.

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب على أرض سيناء الحبيبة، مقدماً التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

كما نقلت الصحيفة إشادة الفريق أول محمد زكي بالدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء والتفافهم حول القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء.

وأبرزت (الأهرام) تأكيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن القضاء نهائيا على الإرهاب واستئصال جذوره، إلا باتخاذ موقف دولي موحد تجاه جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين، فجميعها ينبثق عن موقف أيديولوجي متطرف واحد.

وأضاف عبد العال، أنه على الرغم من اختلاف مسميات التنظيمات الإرهابية أو أهدافها الاستراتيجية في كل دولة، فجميعها يُشكل شبكة متكاملة من المصالح المتبادلة تدعم بعضها بعضا، معنويا وماديا، سواء بالتمويل أو التنسيق العسكري أو المعلوماتي، كما تجمعها مظلة فكرية واحدة وتنتمى جميعها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الحالي، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والأمم المتحدة، وبحضور أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي للإمارات ورئيسة الفريق الاستشاري رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومارتن تشونجونج أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، وماورو ميديكو المستشار الخاص لوكيل الأمين العام بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب.

فيما أكدت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضعت خطة لرفع درجة الطوارئ القصوى على مستوى مديريتها بجميع المحافظات لمكافحة الآفات وأسراب الجراد على الحدود المصرية الجنوبية، حيث يتعامل فريق المكافحة فوريا في مواجهة الجراد الصحراوي من أجل الحفاظ على الإنتاج الزراعي وتكليف لجان الإدارة العامة للجراد بإجراء عمليات المسح الميدانية بمشاركة 13 قاعدة رئيسية و24 قاعدة فرعية نتيجة لتغير الظروف البيئية للوقاية من الجراد.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أن المعتاد عقب تغير الظروف الجوية هو المتابعة الميدانية المباشرة لتطور الظروف البيئية المرتبطة بتكاثر الجراد الصحراوي ومتابعة عمل فرق المسح، وأن سقوط الأمطار الغزيرة لها القدرة على إحداث طفرة هائلة في تزايد أعداد الجراد حيث يوفر المطر تربة رطبة لوضع البيض، في حين تساعد الأمطار على نمو النباتات كغذاء ومأوى للجراد، مشيراً إلى أن الآثار التي يمكن أن تترتب على تفشي الجراد قد تصبح مدمرة المحاصيل الزراعية وبالتالي تهدد الأمن الغذائي وسبل المعيشة.

وأشار السباعي إلى أن ظهور الحشرات الانفرادية للجراد الصحراوي التي تكاثرت بشكل محدود على مدار الشهور السابقة قد نتج عن ذلك قليل من التجمعات خفيفة الكثافة تمت مكافحتها منعاً من ازدياد أعدادها.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) كذلك تأكيد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن هناك أهمية كبيرة لربط السكك الحديدية المصرية بالقارة الأفريقية، لافتا إلى أن مصر لديها رؤية خاصة بهذا المجال تبدأ بالرباط السككي بدولة السودان.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير في فعاليات المؤتمر الأول لرقمنة السكك الحديدية والمنعقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والذي شهد حضور عدد كبير من وزراء النقل الأفارقة والخبراء الدوليين المتخصصين في مجال السكك الحديدية.

واستعرض عرفات - خلال كلمته - رؤية مصر لرقمنة السكك الحديدية والمجهودات الحالية لتحويل شبكة السكك الحديدية المصرية للتشغيل الرقمي من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات ونظم التشغيل والتحكم على جميع الخطوط الرئيسية.

وقدم عرفات خارطة طريق لإصلاح السكك الحديدية بدول القارة الأفريقية من خلال إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية وإنشاء مفوضية للاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية للقيام بوضع أسس ومعايير موحدة خاصة بالسكك الحديدية في جميع دول القارة.

اقتصاديا.. سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد لي ناك ـ يون رئيس وزراء كوريا الجنوبية تقدير بلاده لعلاقاتها المتميزة مع مصر، في ظل دورها بمنطقة الشرق الأوسط لترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات الكورية، في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وإصلاحات اقتصادية وتشريعية، لاسيما في صناعة بناء السفن بالمنطقة الصناعية لقناة السويس، مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني والتعليم.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء ذلك خلال استقبال يون، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعربت وزيرة الاستثمار عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، فيما استعرض وزير المالية جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وأحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو، بينما عرض الفريق مميش الفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين.

فيما أوضحت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحث مع فرانسيسكو دى باولا وزير الدولة لشئون التحول الرقمي بإسبانيا، دعم التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في مجالات المدن الذكية، إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وإنشاء مراكز تميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصبح مصر معبرا للتكنولوجيا الإسبانية لكل دول أفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء تناول التعاون وتبادل الخبرات في مجال الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين في التحول الرقمي والشمول المالي، وسبل الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، في ظل المشروع الذي تنفذه الوزارة مع وزارتي الصحة والمالية لميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل.

دوليا..ألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على القمة الأمريكية - الكورية الشمالية الثانية التي تنطلق اليوم وتجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج - أون، حيث سيعقدان اجتماعا مقتضبا مساء، ثم سيحضران مأدبة عشاء.

وذكرت الصحيفة أن كيم وصل أمس إلى هانوي، حيث استقبله حشد كبير وسط إجراءات أمنية مشددة في ختام رحلة طويلة بقطاره المصفح اجتاز خلالها 4 آلاف كيلومتر في محطة قطارات دونج دانج البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين، ثم استقل كيم بعد ذلك سيارة إلى العاصمة هانوي حيث اصطفت حشود على جانبي الشوارع ونشرت قوات أمنية.

وأضافت الصحيفة أن ترامب وصل أيضا - في وقت متأخر من مساء أمس - إلى هانوي مستقلا طائرته الرئاسية.

وعبر ترامب عن أمله في نجاح هذه القمة عبر تويتر قائلاً: "بنزع التسلح النووي بالكامل ستصبح كوريا الشمالية قوة اقتصادية سريعا وبدونه ستظل على ما هي عليه.. الزعيم كيم سيتخذ قرارا حكيما!".

فيما سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على التصعيد بين الهند وباكستان بعدما شنت الهند "ضربة وقائية" على معسكر تدريب لجماعة "جيش محمد" أدت إلى مقتل "عدد كبير جدا" من مسلحي الجماعة التي تبنت هجوما انتحاريا قتل فيه حوالي 40 من أفراد القوات الخاصة الهندية في كشمير، في الوقت الذي هددت فيه باكستان بالرد.

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاى جوخالي قوله، في مؤتمر صحفي، "ضربت الهند أكبر معسكر تدريب لجيش محمد في بالاكوت"، موضحا "في هذه العملية تمت تصفية عدد كبير جدا من إرهابيي جيش محمد ومدربيها وكبار قادتها وجهاديين مدربين على العمليات الانتحارية".

رياضيا.. سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري القائمة التي ستخوض مباراة النيجر الشهر المقبل في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أن القائمة شهدت استبعاد العديد من النجوم أمثال عبدالله السعيد وعبد الله جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وحسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد الشناوي، إلى جانب استبعاد محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بغرض إراحته.. في الوقت الذي شهدت فيه القائمة انضمام 5 لاعبين من بيراميدز و3 من الزمالك ومثلهم من الأهلي.

وأوضحت الصحيفة أن القائمة جاءت على النحو التالي.. لحراسة المرمي: أحمد الشناوي "بيراميدز" ومحمد أبو جبل "سموحة" ومحمود عبد الرحيم "جنش" "الزمالك" وعامر عامر "الإنتاج الحربي".

وفي الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وأحمد أيمن منصور "بيراميدز" وعلي غزال "فيرنسي البرتغالي" وكريم حافظ "قاسم باشا التركي" ومحمد هاني "الأهلي" وباهر المحمدي "الإسماعيلي" ومحمود علاء "الزمالك" وأحمد أبو الفتوح "سموحة".

وفي الوسط: عمرو السولية "الأهلي" ومحمد النني "أرسنال الإنجليزي" وطارق حامد "الزمالك" ومحمود حسن "تريزيجيه" "قاسم باشا التركي" عمرو وردة "أتروميتوس اليوناني" وإسلام جابر "الداخلية" ونبيل عماد "دونجا" "بيراميدز" وعمار حمدي "الاتحاد السكندري" وعبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي".

وفي الهجوم: أحمد حسن "كوكا" "أولمبياكوس اليوناني" وصلاح محسن "الأهلي" ومصطفي محمد "طلائع الجيش".