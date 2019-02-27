نتنياهو يلتقي بوتين اليوم في روسيا في أول زيارة منذ توتر العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في موسكو ، في أول زيارة إلى روسيا منذ أن شهدت العلاقات الثنائية توترا العام الماضي.

وقال نتنياهو إن المحادثات ستركز على الجهود الإسرائيلية لمنع إيران من تأسيس وجود عسكري طويل المدى في سورية، بحسب مقطع فيديو مسجل نشره مكتب نتنياهو.

وأضاف : "سنواصل العمل حتى نخرج الإيرانيين من سورية ، لأن إيران تهدد بتدمير إسرائيل.. لن نسمح لها باتخاذ قاعدة بالقرب من حدودنا".

واستطاعت روسيا الإبقاء على علاقات وثيقة مع إسرائيل على الرغم من تحالفها مع إيران والحكومة السورية في الحرب السورية.

وتوترت العلاقات بين موسكو وتل أبيب في سبتمبر الماضي بعدما أسقطت طائرة استطلاع روسية قبالة الساحل السوري.

وألقت روسيا باللوم على مناورات قامت بها طائرات حربية إسرائيلية في إسقاط الطائرة التي حاولت تفادي الدفاعات الجوية السورية. وأسفر سقوط الطائرة عن مقتل 15 شخصا كانوا على متن الطائرة.