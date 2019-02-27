ترامب يصل إلى القصر الرئاسي في هانوي للقاء قادة فيتنام

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي- (د ب أ):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأربعاء إلى القصر الرئاسي في هانوي ، حيث من المقرر أن يعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الفيتنامي الأمين العام للحزب الشيوعي نجوين فو ترونج.

ووصل الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى فيتنام ، حيث يلتقيان في وقت لاحق اليوم للمرة الثانية منذ حزيران/يونيو. ويسعى الجانبان إلى إيجاد مسار لدفع محادثاتهما النووية المتوقفة.

وسيجتمع ترامب وكيم، اللذان التقيا للمرة الأولى بسنغافورة في يونيو الماضي لمدة قصيرة بمفردهما في هانوي قبل أن ينضمان إلى "عشاء اجتماعي" مع مساعديهما، حسبما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" وهي في طريقها إلى فيتنام.

وسينضم إلى ترامب على مأدبة العشاء وزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني. وسيرافق كيم، المفاوض الكوري الشمالي البارز كيم يونج تشول ومسؤول ثالث لم يتم الكشف عنه، حسبما ذكرت ساندرز.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب وكيم يوما ثانيا من الاجتماعات غدا الخميس.