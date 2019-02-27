واشنطن تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد

حضّت الولايات المتحدة الثلاثاء كلاًّ من الهند وباكستان، على "ضبط النفس" بعد ارتفاع منسوب التوتر بينهما |إلى مستويات خطيرة، مطالبة من جهة ثانية إسلام أباد بالتحرّك ضد "الجماعات الإرهابية" على أراضيها.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "نحضّ الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس وتجنّب التصعيد بأي ثمن"، مشيراً إلى أنه تباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والباكستاني في التصعيد العسكري الأخير بين دولتيهما.
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