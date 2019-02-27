واشنطن تحضّ نيودلي وإسلام آباد على "ضبط النفس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضّت الولايات المتحدة، الثلاثاء، كلاًّ من الهند وباكستان، على "ضبط النفس" بعد ارتفاع حدة التوتر بينهما إلى مستويات خطيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان: "نحضّ الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس وتجنّب التصعيد بأي ثمن"، مشيراً إلى أنه تباحث هاتفيا مع نظيريه الهندي والباكستاني في التصعيد العسكري الأخير بين دولتيهما.



وكانت القوات الهندية والباكستانية قد تبادلتا إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك بعدما شنت طائرات هندية غارات جوية داخل باكستان ضد أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون.

واستدعت الهند سفيرها في إسلام آباد، فبراير/شباط الجاري، لمناقشة العلاقات الباكستانية في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير.

وردت إسلام آباد بخطوة مماثلة قبل أيام، حيث استدعت سفيرها في نيودلهي لإجراء مشاورات على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين الجارين.