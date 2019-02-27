شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مصر تقدم المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان إلى المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر طرحت خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، موضوع حقوق الإنسان من منطلق أشمل، وهو ما سبق وأن عرضه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأمم المتحدة وكرره فى أكثر من مرة، والمعنى أن مصر تصيغ رؤية أشمل لا تتوقف عند الحقوق السياسية فقط وهو منطق الدول الغربية، ومن ثم تتباين الرؤى والمواقف بشأن إشكاليات حقوق الإنسان والتعددية وتداول السلطة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المطلوب غربيًا إعادة النظر فى الاقتراب الراهن لحقوق الإنسان ومحاولة بناء مفاهيم واحدة أو قريبة من الطرح العربى والمصرى.

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن الثقافة الغربية تختلف تمامًا عن الواقع العربى والمصرى هم يعملون بالديمقراطية ونحن لدينا الشورى مثلاً والديموقراطية، ولا توجد قوالب جاهزة لمفاهيم والثقافات متعددة حسب الشعوب، فحسب التجارب السياسية والتعددية والمشاركة المجتمعية هناك منظومة عمل حقيقية يتم التعامل معها.

كان وزير الخارجية سامح شكرى، قال خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن التعددية تعد سِمَةِ البشرية منذ قديم الأزل، ولا يمكن صهر البشرية فى قالب واحد وإجباره على الاتفاق على رؤية واحدة للعالم، منوهاً بأن ما يجب أن يتم السعى إليه وترسيخه هو قبول التعددية والاختلاف، واحترام ذلك، فضلاً عن تعزيز القيم الإنسانية المشتركة.