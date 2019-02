جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقابلة خاصة على "العربية"، رغبة قادة أوروبيين بوقف إيران تدخلاتها في دول الشرق الأوسط رغم تمسكهم بالاتفاق النووي الإيراني.

وبعد تحفظ كل من السعودية والامارات والبحرين على البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، لعدم ضمانه فقرة تمنع التدخلات في الشؤون العربية، رجّح شكري بأن البيان الختامي لم يتضمن تلك الفقرة بسبب ضيق الوقت، أو ربما صعوبة التوصل الى توافق بين الدول الأوروبية حول الموضوع.

شكري أكد عدم رصد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أي تغيير في الموقف القطري للتفاعل مع المشاغل التي عبرت عنها الدول الأربع.

