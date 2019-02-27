شركة ديكاتلون فرنسا - خالد شقير

بعد ساعات من قرارها لتصنيع ملابس رياضية خاصة بالمحجبات في فرنسا، اعلن مدير شركة "ديكاتلون" أن شركته لن تنتج هذا النوع من الملابس وعرضه للبيع في السوق الفرنسي بل وسحب ما تم تصنيعه خوفا من مطالبات المقاطعة للشركة والتي طالبت بها معظم القوى السياسية الفرنسية، مما يمكن أن

وهذا القرار يؤكد أن القوى السياسية في ترفض أسلمة المجتمع الفرنسي ومازالت معضلة الإسلاموفوبيا في تصاعد مما يسبب قلق وأرق لمعظم الفرنسيين من المسلمين. السوق الفرنسي بل وسحب ما تم تصنيعه خوفا من مطالبات المقاطعة للشركة والتي طالبت بها معظم القوى السياسية الفرنسية، مما يمكن أنيؤدي إلى خسارة كبيرة للشركة الفرنسية المعروفة والمشهورة بأنها أهم شركات المنتجات الرياضية في فرنسا .وهذا القرار يؤكد أن القوى السياسية في ترفض أسلمة المجتمع الفرنسي ومازالت معضلة الإسلاموفوبيا في تصاعد مما يسبب قلق وأرق لمعظم الفرنسيين من المسلمين.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها للتهديد.. "ديكاتلون" الفرنسية تتراجع عن تصنيع ملابس المحجبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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