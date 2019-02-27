رئاسيات السنغال: تقارير تؤكد فوز ماكي سال منذ الدور الأول

اسماء السيد - داكار: أكدت تقارير سنغالية، الثلاثاء، حصول ماكي سال، رئيس البلاد المنتهية ولايته، على أغلبية أصوات الناخبين السنغاليين، بنسبة 58.49 بالمائة، متبوعا في المرتبة الثانية بإدريسا سيك بنسبة 20.36 بالمائة، وعصمان سونكو في المرتبة الثالثة بـنسبة 15.65 بالمائة، وعيسى سال في المرتبة الرابعة بنسبة 3.99 بالمائة، وماديك نيانغ في المرتبة الخامسة بنسبة 1.52 بالمائة.

ووفقا للأرقام الرسمية للجان الإحصاء، التي تحصل عليها موقع "سِني بلوس" ونشرها الثلاثاء، في مقال حمل عنوان "ماكي يمر في الدور الأول"، فإن رئيس الدولة المنتهية ولايته سيفوز بانتخابات 24 فبراير بنسبة 58.49 بالمائة من أصوات الناخبين، متقدما بفارق كبير على سيك مرشح المعارضة الذي حصل على نسبة 20.36 بالمائة، فيما جاء سونكو ثالثا بنسبة تناهز 15.65 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

وقال موقع "سِني بلوس" إن 10 من أصل 14 منطقة بالبلاد هي في جيب ماكي سال. فقط ديوربيل، تييس وزيغينشور تمنعت على مرشح تحالف" بينو بوك ياكار " (BBY).

ففي منطقة زيغينشور، حقق الرئيس سال أضعف نسبة له من الأصوات بـ 38.72 بالمائة. كما حصل على نسبة 49.73 بالمائة من أصوات الدياسبورا.

وأشار موقع "سيني بلوس" إلى ما اعتبره نتيجة ستالينية لرئيس الدولة المنتهية ولايته، في منطقة ماتام، حيث حصل على نسبة 93.50 بالمائة من الأصوات.

ومن جهته، حل سيك في الصدارة بمنطقة ديوربيل بـ177 ألفا و114 صوتا، متقدما على الرئيس المنتهية ولايته الذي حصل على 146 ألف و871 صوتا.

وفي منطقة زيغينشور، تصدر سونكو النتائج بـ 101 ألف و938 صوتا، مقابل 68 ألفا و951 صوتا لسال.

وفيما يخص أصوات سنغاليي المهجر (الدياسبورا)، تساوى سونكو وسيك، تقريبا، في عدد الأصوات، وذلك بـ 38 ألفا و611 صوتا لسونكو و28 ألف و947 لسيك؛ فيما حصل ماكي سال على 71 ألفا و483 صوتا.

وعلى مستوى مجموع تراب السنغال وأصوات المهاجرين السنغاليين، قال موقع "سِني بلوس" إن بإمكانه تأكيد أن المرشحيْن عيسى سال وماديك نيانغ قد حصلا، على التوالي، على 3.99 و1.52 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

وختم الموقع بالإشارة إلى أن الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية سيتم، على أقصى تقدير، منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، وذلك حسب اللجنة الوطنية لفرز الأصوات.