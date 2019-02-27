شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سامح عاشور يكرم شيوخ المهنة بالنقابة الفرعية للمحامين بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجلسا نقابتى محامى شمال وجنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة، إضافة لتكريم شيوخ المهنة، بالتنسيق مع عادل عفيفى، ومحمد عصمت، عضوى مجلس النقابة العامة، وذلك بحضور النقيب العام سامح عاشور.

كما تنظم نقابة محامى حلوان، بالتنسيق مع إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، غدًا الخميس، حفل تكريم شيوخ المحامين بحلوان، فى النادى النهرى للمحامين بالمعادى، فى تمام الثانية ظهرًا، بحضور النقيب العام.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن التكريم يأتى إيمانًا من مجلس النقابة بدور الأساتذة الأجلاء شيوخ المهنة، الذين كان لهم عظيم الدور فى الرقى بالمهنة السامية، ويستقبل المحامين نقيب الفرعية، شعبان زكريا.