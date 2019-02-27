شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول ربط التنسيق باحتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى القضاء على أزمة عجز بعض التخصصات فى مختلف القطاعات، سواء كانت فى الطب أو التمريض أو التعليم أو ما شابه، ورؤية الحكومة فى التعامل للتعامل مع هذه الأزمات.

واقترح فليفل فى تصريح لـ"الخليج 365" ربط التنسيق باحتياجات الوزارات والقطاعات المختلفة، متابعًا: "على سبيل المثال هناك أزمة فى أطباء الجراحات العامة أو الصيادلة أو ما شابه يتم فتح التنسيق بنسب معينة فى هذه التخصصات حتى نغطى نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، وبالمثل فى باقى القطاعات والهيئات ومؤسسات الدولة من هذا المنطلق".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بناء الدولة يبدأ من التعليم، ولابد من ربط التعليم سواء الجامعى أو التعليم الفنى بسوق العمل، لافتًا إلى أن منظومة التعليم الجديدة تهدف للنهوض بالتعليم ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال ولكن لابد من ربطه باحتياجات العمل.