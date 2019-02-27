"يوتيوب" يعرض مقاطع فيديو تشرح للأطفال طريقة الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تؤكد المنصات التقنية في العادة، أنها حريصة على إزالة المحتوى المؤذي للأطفال، لكن أم أمريكية أكدت مؤخرا أنها رأت مقاطع فيديو تشرح للأطفال طريقة الانتحار.

ووفق لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، فإن فري هيس، أم في ولاية فلوريدا، صادفت في وقت سابق مقطع كرتون يقدمه "يوتيوب" المملوك لـ"جوجل"، يشرح للأطفال كيفية قطع "الشرايين" على نحو صحيح.

وأبلغت الأم عن المقطع حتى تتم إزالته من المنصة، وهو ما حدث بالفعل، لكن في فبراير الجاري، عاد المحتوى الخطير إلى الظهور في وسط عمل كرتوني.

ولم يسارع "يوتيوب" إلى حذف المقطع، رغم توالي التعليقات التي تنبه إلى الخطر الذي يشكله على الأطفال، على غرار محتويات أخرى تتحدث عن إيذاء النفس.

وكتبت الأم في مدونتها الشخصية: "المحتوى الذي يحث على إيذاء النفس بات مشكلة كبرى في الوقت الحالي بالنظر إلى انتشار الأجهزة الإلكترونية والإنترنت على نطاق واسع".

ويعد الانتحار ثاني سبب للوفاة في الولايات المتحدة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و34 سنة، وتنبه هيئات صحية إلى تفاقم الظاهرة بين صغار السن.​