كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محدثين: استقالة "ظريف" تشير إلى تصاعد الأزمة والصراع على السلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد محدثين رئيس اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ استقالة "ظريف" لأي سبب كان، تشير إلى تصاعد الأزمة والصراع على السلطة في داخل النظام، كما تشير إلى إخفاقاته الدولية.

وأضاف: " خلال السنوات الخمس والنصف الماضية، حاول ظريف خلق واجهة "صورة معتدلة" للفاشية الحاكمة في إيران، وتمهيد الطريق أمام التجارة مع النظام، وتكثيف عمليات الحروب والارهاب.

وأوضح قائلا: "مع انتفاضة الشعب الإيراني ووجود معارضة قوية على الساحة الدولية، وتبخر سياسة المهادنة مع نظام الملالي، حان وقت رحيل لظريف".

وشدد "محدثين"، أن العالم لن يخدعه لا روحاني و لا ظريف بعد ذلك، وسيتعزّز قرار الشعب الإيراني.

