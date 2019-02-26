ولد عبد العزيز يطلب دعم الملك محمد السادس لوصول بلاده لرئاسة “اليكسو”

وجه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة للملك محمد السادس، حملها وزير الثقافة الموريتاني، وتسلمها الأمير مواي رشيد.

وكشفت وسائل إعلام موريتانية، أن الرسالة التي حملها الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ووزير الثقافة محمد ولد محم، بحضورالسفير الموريتاني بالرباط محمد الأمين ولد آبي، يطلب فيها ولد عبد العزيز دعم المغرب لمرشح بلاده لرئاسة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “اليكسو”.

وتحشد موريتانيا الدعم لمرشحها، محمد ولد اعمر، الذي يشغل منصب مستشار للرئيس محمد ولد عبد العزيز ورئيس جامعة نواكشوط سابقا، فيما يقوم الناطق الرسمي باسم الحكومة، بجولة في المنطقة، شملت كلا من تونس والجزائر، لذات الغرض.