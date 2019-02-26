نواب الموحّدة يطالبون بشطب حزب "عوتسماه يهوديت" الكاهاني العنصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب نواب القائمة العربيّة الموحّدة، المكونة من مسعود غنايم، عبد الحكيم حاج يحيى، طلب أبو عرار، وسعيد الخرومي، اليوم الثلاثاء، في رسالة للجنة الانتخابات المركزيّة بشطب حزب "عوتسماه يهوديت" الكاهاني العنصري وعدم السماح لهم بخوض انتخابات الكنيست القادمة بتاريخ 9 نيسان/ أبريل القادم.

وقالوا في رسالتهم للجنة الانتخابات إنّ "حزب عوتسماه يهوديت هو حزب ينضوي تحت لوائه أشخاص يمثّلون الكاهانيين الجدد الذي يعتبرون أنفسهم ورثة مئير كاهانا، صاحب الفكر والأيديولوجيا العنصريّة الفاشيّة، وهم يدعون إلى التّخلّص من المواطنين العرب بطرق شتى، منها الطّرد والتّهجير. وبعض الشخصيّات في هذا الحزب شاركت بشكل فعلي في التّحريض والاعتداء على العرب والقيام بعمليّات تخريب وغيرها".

وأضافوا أنه "لا يمكن في دولة تدّعي الديمقراطيّة السّماح لحزب لا يؤمن بالحريّة والديمقراطيّة وروح التعدّديّة بأن يخوض الانتخابات ويجعل من الكنيست منبرًا لأفكاره العنصريّة. شخصيات عديدة تنتمي لهذا الحزب ومن نفس التيار تدعو إلى نظام حكم يهودي نقيّ بعيد عن النظام الديمقراطي. نطلب منكم عدم السماح لأصحاب هذه المدرسة الفاشيّة العنصريّة الدّاعية لكراهية العرب بالوصول إلى الكنيست".