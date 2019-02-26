إيران: إغلاقُ صحيفة "قانون" بسبب عنوان انتقد بشار الأسد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، صحيفة "قانون" ذات التوجه الإصلاحي بسبب العنوان الذي نشرته تعليقا على لقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، برئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس الإثنين في طهران، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت السلطات في بيان صدر بخصوص الإغلاق: "قررت محكمة الشؤون الثقافية والإعلامية وفقا للمادة 576 من قانون الجزاء الإسلامي، إيقاف صحيفة قانون عن الصدور منذ يوم غد الأربعاء بشكل مؤقت"، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

ونشرت الصحيفة مقالا منتقدا للّقاء بين خامنئي والأسد تحت عنوان "الضيف غير المدعو" مرفقا بصورة كبيرة للإثنين على غلافها وهما متعانقين.

ووصل الأسد، إلى طهران، أمس الإثنين، في أول زيارة معلنة لها منذ اندلاع الأزمة ببلاده قبل نحو 8 سنوات، والتقى كلا من الرئيس الإيراني حسن روحاني، وعلي خامنئي.