شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف عن سبب استقالة وزير الخارجية الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية قوله: إن زيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى طهران هي السبب وراء استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وبحسب ما قال المصدر “المطلع” للوكالة الرسمية اليوم، الثلاثاء 26 من فبراير؛ فإن وزير الخارجية الإيراني لم يكن على علم بزيارة الأسد إلى طهران، مشيراً إلى أن مكتب الرئاسة الإيرانية لم ينسق الزيارة مع مكتب الخارجية، من أجل حضور جواد ظريف الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين.

وأجرى الأسد زيارة “مفاجئة” إلى طهران، أمس، التقى خلالها المرشد الأعلى، علي خامنئي، ورئيس البلاد، حسن روحاني، بالإضافة إلى قائد “الحرس الثوري” الإيراني، قاسم سليماني.

وعقب زيارة الأسد، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقالته بشكل مفاجئ، عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وكتب: “أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي، متمنياً لكم الرفاهية والرفعة”.