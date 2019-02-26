الان تتابع عاجل .. مادورو: سنقبض على جوايدو إذا عاد إلى فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه من الممكن اعتقال جوايدو إذا عاد إلى فنزويلا.

وقال مادورو في مقابلة أذيعت، اليوم، الثلاثاء إنه يمكن اعتقال زعيم المعارضة خوان جوايدو إذا عاد إلى فنزويلا من زيارته الحالية إلى كولومبيا.

وقال مادورو لشبكة “ايه بي سي نيوز” ” الإخبارية لا يمكن أن يأتي ويذهب يجب أن يواجه العدالة، والعدالة تمنعه من مغادرة البلاد. سوف أحترم القوانين”.

وكانت المحكمة العليا في فنزويلا قد منعت جوايدو من السفر للخارج في

كانون ثان /يناير الماضي. ويستمر الحظر ساريا أثناء خضوعه للتحقيق بشأن

ما وصفه المدعى العام طارق وليام صعب بارتكاب “جرائم خطيرة تنتهك النظام الدستوري”.

وقد عبر جوايدو حدود بلاده مع كولومبيا إلى مدينة كوكوتا في نهاية

الأسبوع للإشراف على ادخال المساعدات الإنسانية إلىى فنزويلا، إلا أن

الجيش الفنزويلي منع دخولها بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص

المطاطي، حيث يرى مادورو أن المساعدات بمثابة مؤامرة أمريكية للإطاحة

به.

وذكر مادورو في مقابلته مع شبكة “ايه بي سي نيوز” أن نيكولاس مادورو

ذاته ليس في وضع يسمح له باعتقال أي شخص في البلاد ، ولكن لدى المحاكم

إجراءاتها وهي الجهة التى تصدر الأوامر إلى الفرع التنفيذي وهو الشرطة

الوطنية المختصة التي تتخذ إجراءات كل يوم في وجه الجرائم المختلفة ضد

مجرمين مختلفين ، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شخص فوق القانون