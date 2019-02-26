الان تتابع القضاء العسكري اللبناني يقضي بسجن 10 لمدة 15 سنة لتعاملهم مع إسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أمرت محكمة عسكرية لبنانية بسجن 10 مواطنين لمدة 15 سنة أشغال شاقة وذلك بعد إدانتهم بتهمة تعاملهم مع إسرائيل. وقال مصدر رسمي إن المحكمة العسكرية أدانت المتهمين “بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، ودخول بلاد العدو والحصول على الجنسية الإسرائيلية، وجردتهم من حقوقهم المدنية، وأمرت بتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهم”.

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