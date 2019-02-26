شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم (الثلاثاء)، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، للعام 2019م والدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية.

وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات، ومنها ما يتصل بالجهود الأممية والدولية في إحلال السلام باليمن، على ضوء قرارات مجلس الأمن الملزمة، والمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا ودوليًا.