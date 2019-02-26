شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنتهك الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

واصل طيران العدو الإسرائيلي طلعاته الجوية فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية، منتهكًا سيادة الأجواء اللبنانية، وخارقًا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم (الثلاثاء)، أن عدة طائرات إسرائيلية من ضمنها طائرة استطلاع، خرقت الأجواء اللبنانية في بلدات رميش، وكفركلا، والناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مختلف المناطق اللبنانية.