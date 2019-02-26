شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بتوفير 4 مليارات دولار كمساعدات إنسانية لليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الثلاثاء)، بأكثر من أربعة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لليمن عام 2019، فيما تمكنت الفرق الإنسانية للمنظمة الدولية من الوصول لأول مرة منذ سبتمبر إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في مدينة الحديدة بغرب اليمن.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: «يمكن اعتبار مؤتمر المانحين اليوم بمثابة نجاح، فالجهات المانحة تعهدت بتقديم 30% أكثر من العام الماضي».
وأضاف بأنه من أصل 4,2 مليار دولار طلبتها المنظمة الدولية من المانحين، تم الإعلان عن حوالى 2,6 مليار دولار من وعود التمويل خلال مؤتمر الجهات المانحة لليمن في جنيف.
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