شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بالدفاع عن حل الدولتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات وخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194.

وأكد المالكي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم (الثلاثاء) في دورته الأربعين، على بقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بندًا ثابتًا على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي.