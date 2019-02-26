شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإضافة مستند قيد عائلى لطلب الحصول على إعلام الوراثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيام حلاوة ،عضو مجلس النواب ،عن تقدمها باقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى داخل مجلس النواب لضم مستند قيد عائلى يرفق مع أى طلب يقدم للمحكمة للحصول على إعلام الوراثة، مؤكدة أن هذا الأمر سيحمى المواطنين من التلاعب فى شهادة الشهود أمام المحكمة.

أضافت "حلاوة" فى تصريح لــ"الخليج 365" جرت العادة عند التقدم بطلب للمحكمة للحصول على إعلام الوراثة عند وفاة أى مواطن ليتم ذلك من خلال تقديم شهادة الوفاة وصورة البطاقة وذلك فى أقرب محكمة للدائرة التابع لها المتوفى ثم تحدد المحكمة جلسة لمناقشة الطلب ويحضر خلالها اثنين من الشهود وهنا يمكن لشخص أن يتلاعب بالشهادة مما يمثل مشكلة كبيرة لورثة المتوفى.

وأكدت عضو مجلس النواب ، أنه مقترحها بإرفاق مستند قيد عائلى يتم استخراجه من قطاع الأحوال المدنية ويرفق مع طلب الحصول على إعلام الوراثة سيعالج المشكلة ويحقق العدالة لورثة المتوفى حتى لا يتلاعب أى مواطن بشهادة الشهود.