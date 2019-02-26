الجعفري: دول دائمة العضوية بمجلس الأمن تمارس إرهابا اقتصاديا ضد سوريا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن "دولا بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن تستكمل إرهابها السياسي ضد سوريا بإرهاب اقتصادي عبر فرضها إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب عليها".

وخلال جلسة لمجلس الأمن، أوضح أن "دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل فعال إلا إذا تم الابتعاد عن تسييس المواضيع الإنسانية ووقف الإرهاب المسبب الرئيسي لمعاناتهم"، مشيراً إلى أن "كولونيلاً فرنسياً في التحالف الدولي غير الشرعي أقر بأن "التحالف" دمر بشكل هائل البنية الأساسية في سوريا وركز على الحد من خسائره ما تسبب باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين".

واوضح الجعفري أن "هدف التحالف غير الشرعي لم يكن مكافحة الإرهاب وإنما الاستثمار فيه لاستهداف مقدرات الدولة السورية واطالة أمد الحرب المفروضة عليها".

وانتقد الجعفري عدم قيام بعض القوى التي تتحدث عن الملف الإنساني السوري بالتنسيق والتشاور مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أن "بعض الدول تواصل عرقلة عودة المهجرين السوريين إلى قراهم بعد تحريرها من الإرهاب وتربط العمل الإنساني والتنموي بشروط مسيسة تتناقض مع مبادئ العمل الإنساني".

وتساءل "كيف يمكن لدول غربية الادعاء بحرصها على مكافحة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه بينما ترفض وقف توظيف هذا الإرهاب سياسيا واسترداد إرهابييها لتخليص السوريين من شرورهم؟".

وشدد الجعفري على أن "سوريا تطالب بالعمل بشكل صادق معها في الموضوع الإنساني وفقاً لأحكام القرار 46-182 مع الالتزام التام بسيادتها واستبعاد العامل الخارجي المعرقل".