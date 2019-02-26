الأمم المتحدة جمعت رئيس قبرص بزعيم القبارصة الأتراك لمحاولة إحياء مفاوضات السلام

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنّ "الممثلة الخاصة للأمم المتحدة اليزابيث سبيهار الّتي تقود قوة حفظ السلام الأممية في قبرص، استضافت لقاء بين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل بناء في أجواء ودّية"، وذلك لمحاولة إحياء محادثات السلام المتعثّرة.

وأوضحت أنّ "الزعيمين أكّدا التزامهما بتكثيف تدابير بناء الثقة، بهدف تحسين الحياة اليومية للقبارصة جميعًا". وتطرّقت المحادثات إلى مقترحات طُرحت في السنوات الأخيرة على غرار تحسين الاتصالات الخلوية بين شطري الجزيرة.

واللقاء هو الأول بين الرئيس القبرصي والزعيم القبرصي التركي منذ نحو أربعة أشهر، وقد عقد في مجمّع تابع للأمم المتحدة في المنطقة المنزوعة السلاح في الجزيرة المتوسّطية المقسّمة.