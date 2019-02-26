أكدت مصادر السفارة البريطانية للـ LBC أن "التواصل مع الجناح السياسي لـ "حزب الله" متوقف منذ سنوات"، مشددة على أن "التمييز بين الجناحين أصبح الآن غير مقبول في ضوء الروابط بين كبار القادة السياسيين والعسكريين في الحزب والنشاط الحزب في المنطقة بالإضافة إلى استخدام الجناح السياسي لمنع نزع سلاح الحزب ولتبرير أنشطته المتشددة في المنطقة ولبنان".
واوضحت المصادر أن "بريطانيا تدعم لبنان حاليا بأكثر من 200 مليون دولار أميركي للمساعدة في السيطرة على الحدود مع سوريا لأول مرة في تاريخ لبنان إضافة إلى مساعدات أخرى"، مشيرة إلى أن "هذا الإلتزام بلبنان دولة قوية سيستمر"، لافتة إلى أن "هذا القرار لا يعني فرض مزيد من العقوبات على لبنان مع إبقاء جميع الخيارات قيد المراجعة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر السفارة البريطانية للـ LBC: التمييز بين جناحي حزب الله غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.