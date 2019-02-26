بوصعب: قمت بتوقيع مرسوم الأساتذة الذين أجروا مباراة الخدمة المدنية عام 2017

أكد وزير الدفاع الياس بو صعب أن "الأساتذة الذين تم قبولهم لم يتم توظيفهم عام 2017 بل دخلوا عبر مباراة في مجلس الخدمة المدنية وعند كنت وزيراً للتربية أنا أجريب المباراة وقمت بتوقيع المرسوم".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "هؤلاء الأساتذة لديهم سنتين من الإعداد في الجامعة اللبنانية".