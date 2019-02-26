حملة الرئيس النيجيري المنتهية ولايته محمد بخاري أعلنت فوزه بانتخابات الرئاسة

أعلنت حملة الرئيس النيجيري المنتهية ولايته محمد بخاري، فوزه بالانتخابات الرئاسية.
ولضمان الفوز، يجب أن يتمكّن أحد المتنافسين من الحصول على أغلبية إجمالي الأصوات، بالإضافة إلى 25 بالمئة على الأقل من الأصوات في ثلثي ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 ولاية، وإلّا يتمّ إجراء انتخابات إعادة.
يُشار إلى أنّ أكثر من 70 مرشحًا يتنافسون في الانتخابات الّتي أجريت السبت الماضي وأبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري والمعارض عتيق أبو بكر.
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