بلدية حاصبيا تمنع صيد الأسماك في نهر الحاصباني

اصدرت بلدية حاصبيا قرار عممته على المواطنين عند مدخل البلدية وفي الساحات العامة منعت بموجبه صيد الاسماك في نهر الحاصباني ابتداء من الاول من اذار وحتى نهاية شهر ايار بكافة الوسائل.
ولفت رئيس البلدية لبيب الحمرا الى ضرورة التقيد بهذا الاجراء الذي يهدف الى الحفاظ على الثروة السمكية والحياة المائية في مجرى النهر بإعتبار ان هذه الفترة هي فترة تكاثر السمك، منبها من مخالفة هذا القرار تحت طائلة الملاحقة القانونية، مشيرا الى ان "شرطة البلدية على يقظة تامة لتنفيذ القرار".
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