مصادر الـMTV: تركيب العدادات الذكية سيخفض نسبة هدر الطاقة غير الفني من 18 إلى 10 بالمئة

أوضحت مصادر في "مؤسسة كهرباء لبنان"، لقناة الـ"MTV"، أنّ "هناك توجّهًا إلى تركيب عدادت ذكية، لكن هناك تفاوت في استعداد الشركات للتركيب".

وعلمت القناة أنّه "ستركّب عدادات على شبكات التوتر المتوسط، عددها 800 مخرج مرتبطة بـ60 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية".

من جهتها، أكّدت المصادر أنّ "هدر الطاقة غير الفنّي، يبلغ وفق آخر دراسة أُجريت، 18,84 بالمئة، وسينخفض هذا الهدر مع تركيب العدادات الذكية إلى أقل من 10 بالمئة".