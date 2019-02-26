سلامة: لا يوجد تأثير للقرار البريطاتي على النظام المصرفي اللبناني

أكد رياض سلامة، في تصريح صحفي، أنه "لا يوجد تأثير لتصنيف السلطات البريطانية لـ "حزب الله" على أنه بريطاني على النظام المصرفي اللبناني".

وأوضح سلامة "أننا اقتربنا من الدخول في مرحلة جديدة من ناحية تطوير الإمكانيات التي تساهم في تمويل الإقتصاد اللبناني ومن خلال تنفيذ المشاريع التي تم التوصل إليها في مؤتمر سيدر".