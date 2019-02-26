إحالة أوراق 8 متهمين بقتل وكيل معهد ديني في الشرقية للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، اليوم الثلاثاء، أوراق 8 أشخاص إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 26 مارس المُقبل للنطق بالحكم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 20491 جنايات أبو كبير لسنة 2018، بقتل وكيل معهد ديني بالمعاش وسرقته.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بمقتل "عبدالباسط محمد وصفي" 57 عامًا، وكيل معهد ديني بالمعاش بمدينة أبو كبير، على يد مجهولين أمام قرية "نزلة خيان" بعد إصابته بطلق ناري، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "أبو كبير" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة أبو كبير، برئاسة الرائد رائد ربيع، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص بينهم نجل شقيق سائق المجني عليه، وجرى ضبطهم جميعًا، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.