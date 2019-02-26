إضراب عامّ لآلاف العاملين بالقطاع العام في ألمانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظَّم آلاف العاملين في القطاع العام بولايات ألمانية عدة، اليوم الثلاثاء، إضرابا "تحذيريا"، جاء استجابة لدعوة النقابات المختلفة في البلاد، وطالبوا برفع الأجور وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووفق بيانٍ أصدرته نقابة التعليم والبحث، فإن أكثر من 10 آلاف من العاملين في القطاع العام، بينهم معلمون ومدرسون وتربويون، وغيرهم، شاركوا في الإضراب التحذيريّ في العاصمة برلين.

وأشار البيان إلى انقطاع التدريس في الكثير من المدارس، إلى جانب إغلاق 140 روضة أطفال أبوابها.

وأشارت قناة "ARD" الألمانية، إلى تنظيم أكثر من 7 آلاف عامل إضرابا عن العمل في ولاية بافاريا، كما نظم نحو 8 آلاف عامل إضرابا مماثلا في مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين وستفاليا.

وشهدت ولايات راينلند بالاتينات، وساكسن-أنهالت، و بادن-فورتمبيرغ إضرابات مماثلة، وذكرت المصادر أن الإضراب يستمر غدا الأربعاء، أيضا في بعض الولايات.

وتطالب النقابات العمالية حكومات الولايات برفع أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 6%، فيما ترفض الأخيرة.

ويحاول العمال عبر الإضراب، ممارسة الضغط على السلطات المحلية لإجبارها على قبول رفع الأجور بالنسبة المطلوبة.