ماذا قال مدرب برشلونة عن كلاسيكو الكأس؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شدد مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، على أهمية الفوز على الغريم التقليدي لفريقه، ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو"، غدا الأربعاء، ضمن مرحلة إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وأوضح المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أنه لم يستقر بعد على بعض المراكز كحراسة المرمى ووسط الملعب.

وقال فالفيردي "لم أكن أعلم أنها المباراة الـ100 لي مع برشلونة، ولكن في كل الأحوال هذا كلاسيكو، وعلينا تحقيق الفوز لأننا في مباراة الذهاب لم نحصل على النتيجة التي أردناها".

وأضاف "يجب أن نسبب المتاعب للخصم، كذلك إحراز الأهداف لأنه لا سبيل للوصول إلى النهائي سوى ذلك".

وتابع "آرثر بخير لقد شارك في جزء من مران أمس، ولكن لا نعلم مشاعره، سنقيم حالته في التدريبات، نأمل أن يعود للمشاركة في كلاسيكو يوم السبت لأنه من الممكن أن يشارك بالفعل".

وأضاف "ميسي يخوض الكلاسيكو مثل أي مباراة، غدا يوم خاص لأن الفائز سيصل إلى النهائي والخاسر سيودع البطولة، ثم أمامنا مباراة أخرى في الليغا، نحن نسعى للفوز والوصول للنهائي".

وعلق على تألق فينيسيوس جونيور، لاعب الملكي، قائلا "هو لاعب متزن ويتمتع بثقة في النفس والسرعة ويساهم في الأهداف لفريقه، ولكن إذا لم يشارك فهناك نجوم غيره كغاريث بيل وماركو أسينسيو".

وواصل "لا توجد ضمانات في مباراة الغد، في هذا النوع من المباريات هناك نوع من الصعوبة، ليس من الطبيعي لعب مباراتين بهذا الحجم في أيام قليلة، سيكون من الصعب تحقيق نفس النتيجة في المواجهتين".

وأوضح فالفيردي أن الحارس ياسبر سيليسن شارك في التدريبات ولكن سيتم حسم أمره غدا بخصوص الانضمام لقائمة الفريق المسافرة إلى مدريد.

كما علق على إمكانية مشاركة سيرجي روبيرتو في وسط الملعب "هو أحد الخيارات التي قد نعتمد عليها في الجانب الأيمن أو الوسط، كما يوجد ألينيا، ولكن لن أفصح عن التشكيل".

وأكمل "قبل مواجهة كتلك كنا نريد أن يصل أومتيتي لحالة جيدة، لقد شارك في المباراة الماضية وتمكنا من تحقيق الفوز وتسجيل 4 أهداف".

وبسؤاله عن الكلاسيكو الذي يرغب في الفوز به من بين مواجهتي كأس الملك أو الليغا، اختتم "يا له من سؤال غريب، غدا سوف نجيب على ذلك".