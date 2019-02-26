مفاجأة: الكشف عن سر جديد في تحطم طائرة سالا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تفاصيل جديدة ظهرت بعد مصرع اللاعب الأرجنتيني، إيميليانو سالا، مهاجم فريق نانت الفرنسي السابق في أعقاب تحطم الطائرة التي أقلته.

وأكدت التقارير أن الطيار "المفقود" ديفيد إيبوتسون، لم يكن مؤهلا لقيادة الرحلة، وأن الطائرة كان يسمح لها برحلات خاصة فقط، وأضافت "الرخصة الخاصة لا تجعل الطيار مؤهلا للسفر بأشخاص مقابل المال، فقط الرخصة التجارية هي ما يمكنه من ذلك".

وتابعت "لم يتم بعد تحديد الأساس الذي تم عليه نقل الراكب في رحلة سالا، لكن الطيار كان ينقل الركاب في السابق على أساس تقاسم التكاليف التي تتيح للطيار نقل مسافرين مقابل المشاركة في التكلفة الفعلية للرحلة، حيث ينتفع الطيار من خلال زيادة خبرته، لكن الرحلات التجارية تتضمن صلاحيات انضباطية أكبر مقارنة بالرحلات الخاصة، مثل الضوابط الطبية، الأمور المتعلقة بالتراخيص وصلاحية الطيران".

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن التقرير النهائي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الذي سيوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث، بعد أن تم اكتشاف حطام الطائرة مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، وتم الإعلان عن التعرف إلى جثة سالا في الرابع من الشهر ذاته، بعد أن سقطت الطائرة التي أقلته وهو متوجه إلى العاصمة الويلزية كارديف، عقب انتقاله إلى فريق كادريف سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.