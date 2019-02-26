الان تتابع السودان يحدد سعر شراء القمح المحلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات حددت جمهورية السودان ،اليوم، حدد سعر شراء القمح المحلي عند ألف و850 جنيها للجوال، وذلك قبيل الحصاد المقبل.

و قالت وزارة المالية السودانية في بيان، اليوم، إن السودان فرض قيودا على شراء القمح المزروع محليا، حيث قصرت الشراء من المنتج مباشرة على البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي للبلاد، وفقا لما جاء في البيان.

ويمنع القرار شراء محصول القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة

أخرى غير المخزون الاستراتيجي.

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