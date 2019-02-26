الان تتابع عاجل .. المملكة تترأس اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالروهينجا في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات ترأس سفير المملكة في الأمم المتحدة،عبدالله المعلمي ،اليوم اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالروهينغا بالأمم المتحدة مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لميانمار للوقوف على اخر المستجدات بشأن أوضاع المسلمين الروهينغا في ميانمار

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