إيران تغلق صحيفة أساءت للأسد

أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة "قانون" ذات التوجه الإصلاحي، بسبب تعليق على لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي بالرئيس السوري بشار الأسد، أمس الإثنين في طهران.
ونشرت الصحيفة مقالاً عن القاء تحت عنوان "الضيف غير المدعو"، وفق ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء.
وقالت السلطات الإيرانية: "قررت محكمة الشؤون الثقافية والإعلامية وفقاً للمادة 576 من قانون الجزاء الإسلامي، إيقاف صحيفة قانون عن الصدور منذ يوم غد بشكل مؤقت وذلك للحيلولة دون حدوث جريمة".
يذكر أن صحيفة "قانون" منعت من الإصدار في 2015 و2017، وهي صحيفة خاصة تدعم سياسات حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
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