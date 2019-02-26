شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: معين يجدد حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق السويد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جنيف)جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، حرص حكومة بلاده على التنفيذ الكامل لاتفاق السويد فيما يخص مدينة الحديدة وموانئها وتبادل الأسرى والمختطفين، دون تجزئة أو تسويف، وترحيبها بكل الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن.
وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه اليوم (الثلاثاء) في مدينة جنيف السويسرية، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط والتعاون الدولي البريطاني أليستر بيرت، على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، للانصياع وتنفيذ الاتفاقات التي تُوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.
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