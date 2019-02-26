شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب الأنباء حول استقالة وزير النفط الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف) نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن متحدث باسم وزارة النفط قوله اليوم (الثلاثاء)، إن الوزير بيجن زنغنه لن يستقيل من منصبه. نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن متحدث باسم وزارة النفط قوله اليوم (الثلاثاء)، إن الوزير بيجن زنغنه لن يستقيل من منصبه. وجاءت تعليقات المتحدث كسرى نوري بعدما قال برلماني إيراني إن زنغنه قدم استقالته، وذلك بعد يوم من إعلان وزير الخارجية محمد جواد ظريف استقالته من منصبه.



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