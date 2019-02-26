شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الأسد تقصف ريف إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن) جددت قوات نظام الأسد اليوم (الثلاثاء) قصف مواقع في مدينة خان شيخون بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، الأمر الذي تسبب بمقتل مواطنتين اثنتين وسقوط جرحى، مما يرشح ارتفاع عدد القتلى الذين قضوا في خان شيخون منذ الـ 9 من فبراير الجاري من العام 2019 إلى 42 مواطناً مدنياً، بينهم 12 طفلاً و15 مواطنة.

جددت قوات نظام الأسد اليوم (الثلاثاء) قصف مواقع في مدينة خان شيخون بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، الأمر الذي تسبب بمقتل مواطنتين اثنتين وسقوط جرحى، مما يرشح ارتفاع عدد القتلى الذين قضوا في خان شيخون منذ الـ 9 من فبراير الجاري من العام 2019 إلى 42 مواطناً مدنياً، بينهم 12 طفلاً و15 مواطنة.

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