شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يرفضون الانسحاب من الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

قالت مصادر في مفاوضات السلام اليمنية، إن تنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة توقف مجدداً، بسبب رفض ميليشات الحوثي الانسحاب من المدينة، برغم جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق، الذي يمهد لإجراء مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب اليمنية المستمرة منذ أربعة أعوام.

واعترف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم (الثلاثاء) أثناء مؤتمر للمنظمة الدولية في جنيف، يهدف لجمع أربعة مليارات دولار لليمن، ببطء التقدم في تنفيذ سحب القوات من الحديدة التي تمثل شريان الحياة للملايين الذين يواجهون الجوع.

وتسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر والتي باتت مركز الحرب حالياً.

وقال مصدر لرويترز: «ليس واضحاً تماماً لماذا ألغوا (جماعة الحوثي) الانسحاب رغم أن زعيم الحوثيين نفسه قال إنهم على استعداد لسحب القوات من جانب واحد».

ولم يرد مسؤولون في جماعة الحوثي على طلب من وكالة رويترز للتعليق، بينما قال مسؤول في الحكومة اليمنية للوكالة إن الحوثيين لا يريدون السلام. أما مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن فأمتنع عن التعليق.