كشفت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب غادر إلى إحدى الدول العربية منذ شهر تقريبًا عبر مطار دمشق الدولي". وأعربت مصادر عبر الـ"MTV"، عن استغرابها من "سفر وهاب رغم وجود قرار قضائي بمنعه من السفر".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـMTV: وهاب غادر إلى إحدى الدول العربية منذ شهر عبر مطار دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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