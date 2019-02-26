أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "دورية من الأمن العام في مكتب حاصبيا الإقليمي، عملت على إقفال محلّ معدّ للحدادة الإفرنجية في بلدة عين قنيا قضاء حاصبيا، وختمه بالشمع الأحمر، على خلفية إدارته من قبل العاملَين السوريَين "م. ا" وشقيقه "ط. ا" بشكل مخالف لنظام العمل في لبنان، وبناء على إشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الأمن العام أقفل محلا للحدادة الإفرنجية في عين قنيا يديره سوريان بشكل مخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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