قرطباوي: بدون قضاء عادل يحاسب لا نستطيع فعل شيء في موضوع الفساد

اشار وزير العدل السابق شكيب قرطباوي في حديث تلفزيوني، الى ان الفساد اصبح نمط عيش في لبنان، وعلى القضاء ان يراقب نفسه بنفسه، وبدون قضاء عادل يحاسب لا نستطيع فعل شيء في موضوع الفساد.

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