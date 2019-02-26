اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى انه اجتمع اليوم مع الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فريديريك موغريني واستعرض معها باختصار المحاور الاساسية الداخلية وموضوع اللاجئين السوريين واهمية المساعدات الاوروبية لهم وللبنان، ومبدأ العودة الآمنة والطوعية، كما جرى الحديث عن اوضاع اوروبا عامة.

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط بحث مع موغريني اهمية المساعدات الاوروبية للنازحين السوريين وللبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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